Kalp Yarası Hande kimdir? Merve Çağıran kim, kaç yaşında, nereli?
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Kalp Yarası Hande kimdir? Merve Çağıran kim, kaç yaşında, nereli?

Kalp Yarası Hande kimdir? Merve Çağıran kim, kaç yaşında, nereli?
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ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Güçlü kadrosuyla da dikkat çeken Kalp Yarasını başrollerinde Gökhan Alkan (Ferit) ve Yağmur Tanrısevsin (Ayşe) yer alıyor. Peki, Kalp Yarası Hande kimdir? Merve Çağıran kim, kaç yaşında, nereli?

Antakyalı iki farklı ailenden olan Hande ve Ayşe'nin aşk hikayesini konu alan dizi heyecanla bekleniyor. ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Güçlü kadrosuyla da dikkat çeken Kalp Yarasının başrollerinde Gökhan Alkan (Ferit) ve Yağmur Tanrısevsin (Ayşe) yer alıyor. Peki, Kalp Yarası Hande kimdir? Merve Çağıran kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

KALP YARASI HANDE KİMDİR?

Kalp Yarası Hande kimdir? Merve Çağıran kim, kaç yaşında, nereli?

Hande çok zengin Varoğlu ailesinin tek kızı. İstediği her şeyi çok kolay elde etmiş olmanın zaaflarıyla maluldür. New York'ta endüstri tasarımı okumuş, detaylara düşkün. Bir yandan babasının işlerini yürütürken diğer yandan Sancakzade'lerin mobilya fabrikasında tasarımcı olarak çalışıyor. Çocukluğundan beri evleneceğini varsaydığı Ferit, hayatındaki tek sürekliliktir. Antakya'da kendini sıkışıp kalmış hisseden ama Ferit yüzünden buradan ayrılamayan biri. Tasarımlarıyla bir dünya markası olma hayalleri kuruyor yerel olan ne varsa reddediyor ve beğenmiyor.

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?

Merve Çağıran,10 Kasım 1992 tarihinde Balıkesir'de doğan Türk oyuncudur. Akademi 35Buçuk Sanat Evi'nde eğitim aldı. 2010 yılında Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Farklı projelerde yer alan oyuncu, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile asıl çıkışını yaptı.

Rol aldığı dizi ve filmler

  • 2010 Tek Türkiye Sevda
  • 2012 Farklı Desenler Vicdan
  • 2013 Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar Aleyna
  • 2013 - 2014 Şefkat Tepe Dicle
  • 2013 - 2014 Ötesiz İnsanlar Hazal
  • 2014 Hıyanet Sarmalı Beyza
  • 2014 Kaçak Gelinler Güneş
  • 2014 - 2015 Küçük Gelin Havin
  • 2015 Tatlı Küçük Yalancılar Janset
  • 2016 - 2017 Aşk Laftan Anlamaz İpek
  • 2017 Kalp Atışı Dr. İpek Erdem
  • 2018 - 2019 Çarpışma Meral
  • 2019 - 2020 Çocuk Akça Yılmaz
  • 2021- Kalp Yarası Hande Velioğlu
  • 2016 İkimizin Yerine Sevil
  • 2017 Fi Ceren Puhu TV

MERVE ÇAĞIRAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Merve Çağıran, 1992 doğumlu olup 29 yaşında ve Balıkesirlidir.

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