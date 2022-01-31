Kalp Yarası CANLI izle! ATV Kalp Yarası 29. bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki! Kalp Yarası dizisi HD izle! 31 Ocak Pazartesi canlı!
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Kalp Yarası canlı izle! Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ekranların sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölümü bugün başlıyor. İzleyiciler Kalp Yarası 29. bölüm canlı izleme linki var mı merak etti. Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası 29. bölüm canlı izle! Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası izle! ATV Kalp Yarası yeni bölüm canlı izleme linki!
ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. Ayrıca canlı izleme linkini de merak ediyor. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 29. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki!
Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Kalp Yarası yeni bölümü canlı izlemek için KALP YARASI CANLI İZLE 'ye tıklayınız.
Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir. Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.
Azade'nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar. Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir.
Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt'le karşı karşıya gelir. Hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşen Vedia bir türlü kendini toparlayamazken bu yüzleşme Sancakzade Konağı'nda yaşanacak depremlerin habercisidir.
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha