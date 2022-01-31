Kalp Yarası CANLI izle! ATV Kalp Yarası 29. bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki! Kalp Yarası dizisi HD izle! 31 Ocak Pazartesi canlı!

ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. Ayrıca canlı izleme linkini de merak ediyor. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 29. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki!

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KALP YARASI CANLI İZLE

Kalp Yarası yeni bölümü canlı izlemek için KALP YARASI CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir. Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.

Azade'nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar. Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir.

Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt'le karşı karşıya gelir. Hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşen Vedia bir türlü kendini toparlayamazken bu yüzleşme Sancakzade Konağı'nda yaşanacak depremlerin habercisidir.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

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