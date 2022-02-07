Kalp Yarası 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak, yeni bölüm fragmanı var mı? Kalp Yarası 30. bölüm fragmanı izle!
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ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 31. yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...
Kalp Yarası yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Dizi bugün 20:00 'da ATV'de başlayacak. Peki, Kalp Yarası 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 30. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası fragmanı nerede yayınlanır? Youtube'a yüklendi mi?
Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Henüz Kalp Yarası 31. yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugünkü 30. bölümün sonunda 31. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
KALP YARASI 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
"Ben çok kötü bir şey yaptım!"
Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar. Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.
Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur. Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir.
Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Gerçekler ortaya çıkacak mı?
Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken Ayşe, Sancakzade Konağı'nı yerinden oynatacak bir itirafta bulunur. Konakta kontrolü sağlamaya çalışan Ferit, ağabeyini karşısına almaktan çekinmez.
Sessiz telefonlar alan Vedia gizemli davranırken, onu rahatsız eden sır Yaman'ı paramparça eder. Herkesin önce kendisiyle sonra da geçmişiyle yüzleştiği konakta gerçekler su yüzüne çıkacak mı?
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha