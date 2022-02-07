Kalp Yarası 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak, yeni bölüm fragmanı var mı? Kalp Yarası 30. bölüm fragmanı izle!

Kalp Yarası yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Dizi bugün 20:00 'da ATV'de başlayacak. Peki, Kalp Yarası 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 30. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası fragmanı nerede yayınlanır? Youtube'a yüklendi mi?

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KALP YARASI 31. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Henüz Kalp Yarası 31. yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugünkü 30. bölümün sonunda 31. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

KALP YARASI 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben çok kötü bir şey yaptım!"

Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar. Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.

Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur. Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir.

Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gerçekler ortaya çıkacak mı?

Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken Ayşe, Sancakzade Konağı'nı yerinden oynatacak bir itirafta bulunur. Konakta kontrolü sağlamaya çalışan Ferit, ağabeyini karşısına almaktan çekinmez.

Sessiz telefonlar alan Vedia gizemli davranırken, onu rahatsız eden sır Yaman'ı paramparça eder. Herkesin önce kendisiyle sonra da geçmişiyle yüzleştiği konakta gerçekler su yüzüne çıkacak mı?

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

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