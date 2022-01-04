Kalp Yarası 27. Bölüm Fragmanı | "Bu konağın sahibi benim!" - Haberler
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Kalp Yarası 27. Bölüm Fragmanı | "Bu konağın sahibi benim!"

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atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLNKalp Yarası 27. Bölüm FragmanıOyuncular: Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz...

atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLN

Kalp Yarası 27. Bölüm Fragmanı

Oyuncular:

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.

#KalpYarası #atv

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

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