Kalp Yarası 13. Bölüm Fragmanı | Roller değişiyor... - Haberler
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Kalp Yarası 13. Bölüm Fragmanı | Roller değişiyor...

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Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun...

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit( Gökhan Alkan ) ve Ayşe'nin( Yağmur Tanrısevsin ) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Oyuncular:

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.

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Kalp Yarası 13. Bölüm Fragmanı | Roller değişiyor...
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