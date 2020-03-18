Kalp krizi sonucu ölen Espiye kaymakamı için tören düzenlendi GİRESUN'da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Espiye ilçe kaymakamı Dede Musa Baştürk (43), için valilik önünde tören düzenlendi.

GİRESUN'da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Espiye ilçe kaymakamı Dede Musa Baştürk (43), için valilik önünde tören düzenlendi.

Espiye Kaymakam'ı Dede Musa Baştürk, dün öğle saatlerinde evinde bulunduğu sırada rahatsızlandı. Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Baştürk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 31 Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Espiye Kaymakamlığı görevine atanan Baştürk için Giresun Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene, Baştürk'ün eşi Ebrar Baştürk ile yakınlarının yanı sıra; Vali Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile kaymakamlar, daire müdürleri katıldı. Törenin ardından Baştürk, memleketi Erzincan'a gönderildi.

- Espiye

Kaynak: DHA