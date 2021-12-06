Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis son yolculuğuna uğurlandı

Silivri'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru İbrahim Yapıcı, (61) son yolculuğuna uğurlandı.

Silivri'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru İbrahim Yapıcı, (61) son yolculuğuna uğurlandı.

Piri Mehmet Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından tören mangası eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Yapıcı'nın cenaze törenine Silivri Emniyet Müdürü Cemil Erim, meslektaşları, kamu ve özel kurum yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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