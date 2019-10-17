17.10.2019 13:51

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Onlarca araçlık kortej Tatlısumak'ı Yalova'ya getirdi

YALOVA - Dün Sakarya'da kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi görevinde bulunan Rıza Tatlısumak memleketi Yalova'da düzenlenen resmi tören sonrasında kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi görevinde bulunan Rıza Tatlısumak denetleme amacıyla Sakarya'da görev yapıyordu. Tatlısumak dün kaldığı polis evindeki odasında geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yummuştu. 1.sınıf Emniyet Müdürü olan Tatlısumak'ın na'şı onlarca araçtan oluşan tören korteji ile Yalova'ya getirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törene Yalova Valisi Muammer Erol, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengün, Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı Suat Çelik, il protokolü polisin ailesi, Yalova'da ve ilçelerde görev yapan polislerle çok sayıda vatandaş da katıldı. Burada bir konuşma yapan Yalova İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, "35 yıllık dostum, kardeşimin cenaze merasimi için buradayız. Rıza tam manası ile bir adamdı. İyi bir insanda olan tüm vasıfları üzerinde toplamış, vatanı, milleti ve bayrağı için her şeyi göze almış tam bir polisti. Tüm polis teşkilatımıza örnekti. Benim de örnek aldığım bir insandı. Kendisini çok zamansız kaybettik. Öncelikle ailesi ve tüm polis teşkilatımızın başı sağ olsun" dedi.

Ardından söz alan Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı Suat Çelik ise,"Bugün ailesi, sevenleri ve teşkilatımız olarak dün kaybettiğimiz kardeşimizi son yolculuğuna uğurluyoruz. Biliyoruz ki her nefis ölümü tadacaktır. Rıza kardeşimiz çok iyi bir insandı. Biz de buradan kardeşimizin iyiliğine hüsnü şehadet ediyor ve ailesi, sevenleri ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun diyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından merhum polisin ruhu için kuranı kerim okundu. Ardından alınan helalikle görev arkadaşlarının omuzlarına alınan Tatlısumak'ın naaşı Yalova Merkez Camisi'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Rıza Tatlısumak Yalova Şehir Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Kaynak: İHA