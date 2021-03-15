Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor
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Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor

15.03.2021 23:08 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:17
Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor

Yıllar önce Kankigiller adıyla televizyon programı yapan Erman Orçun Yılmaz, kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavisi süren Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

1990'lı yıllarda Kankigiller adıyla televizyon programı yapan Erman Orçun Yılmaz, bugün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Pendik'te özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın duran kalbi, kalp masajı ile çalıştırılarak yeniden hayata döndürüldü.

DURUMU KRİTİK

Yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenilen Erman Orçun Yılmaz'ın aynı zamanda şeker ve böbrek hastası da olduğu bilgisine ulaşıldı. Haftada 3 kez diyalize giren Yılmaz'ın durumu kritik.

Haber Yorumları (3)
BİRBİLENADAM: Kim ki bu?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MUSTO: Çokta tınnnn
Cevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
ABDULLAH: Cok da üzüldük mü
Cevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
500
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