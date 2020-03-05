Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

05.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:44

Başarılı oyuncu Levent Can, geçirdiği kalp krizi sonrası İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda kalan Can, bugün normal odaya alındı. Levent Can, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Ben de çok korktum" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NORMAL ODAYA ALINDI

Vatanım Sensin, Ezel, Emret Komutanım ve Kavak Yelleri gibi projelerde yer alan 48 yaşındaki Levent Can kalp krizi geçirdi. İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncuya stent takıldı. Bir süre yoğun bakımda kalan Levent Can, bugün normal odaya alındı.

"BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM!"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oyuncu "Hepinizi meraklandırmış, üzmüşüm inanın böyle olsun istemezdim, ama laf aramızda ben de çok korkmuştum. Şimdi şükür iyiyim, endişelenecek durum ortadan kalktı, arayan, soran, merak eden herkese teşekkür ederim" dedi.

Haber Videosu