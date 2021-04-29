'Kalp gözümüz açık' diyerek 800 bin lira dolandıran çifte 15'er yıl hapis istemi

ANTALYA'da, kendilerini diş hekimi ve çene cerrahı olarak tanıtan çift, oğluyla sorun yaşayan O.Y.'yi (75), "Kalp gözümüz açık, sana yardım ederiz" diyerek, 3 yıl boyunca yaklaşık 800 bin TL dolandırdı.

ANTALYA'da, kendilerini diş hekimi ve çene cerrahı olarak tanıtan çift, oğluyla sorun yaşayan O.Y.'yi (75), "Kalp gözümüz açık, sana yardım ederiz" diyerek, 3 yıl boyunca yaklaşık 800 bin TL dolandırdı. Açılan davada savcı, sanık çiftin 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Muratpaşa ilçesinde oturan O.Y., 3 yıl önce diş sorunu yaşadı. Kendisini diş hekimi olarak tanıtan Yücel A.'nın muayenesine giden O.Y., bir yandan tedavisini olurken, diğer yandan küçük oğluyla telefonda tartıştı. Konuşmayı dinleyen Yücel A. ve eşi Fatma A., O.Y.'ye bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Bir süre sonra kalp gözlerinin açık olduğunu söyleyen Yücel A. ve eşi Fatma A., O.Y.'ye oğlu ile yaşadığı sorunu ücret karşılığı çözebileceklerini söyledi.

Başlangıçta O.Y.'den az miktarda para alan çift, bu parayla Korkuteli ve Elmalı'daki yatırlarda kurban kesip, dua ettiklerini söyledi. O.Y., 2018 yılında eşini kaybedince Yücel- Fatma A. çifti, merhum için umreye gideceklerini, tüm dini dua ve vecibeleri yerine getireceklerini söyledi. Umrede kurban da keseceklerini söyleyen çift, bunun karşılığında O.Y.'den 225 bin TL aldı. Eşinin ölümünden dolayı psikolojik sorunlar da yaşayan O.Y.'nin bu durumunu fırsat bilen Yücel- Fatma A. çifti, iddiaya göre yaklaşık 800 bin TL dolandırdı. Yaklaşık 3 yılın sonunda dolandırıldığını anlayan O.Y. polise giderek şikayetçi oldu.15'ER YIL HAPİSLERİ İSTENDİAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yücel- Fatma A. çifti hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında, mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların şikayetçinin eşinin ölümünden dolayı yaşadığı psikolojik durumundan faydalanıp, dini inanç ve duygularını istismar ederek 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri gerekçesiyle 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca, sanıkların hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.

Sanıkların avukatının, mütalaaya karşı savunma için süre istemesiyle duruşma ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN