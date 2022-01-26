KALKANDELEN - Kuzey Makedonya'da Popova Şapka kayak merkezi

Kuzey Makedonya'daki "Popova Şapka" kayak merkezi, ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrine 18 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 1.780 metre yükseklikte bulunuyor. Şar Dağı'nda bulunan Popova Şapka kayak merkezi, 11 teleski ve telesiyeje sahip. Merkezde toplam uzunluğu 20 kilometre olan pistler yer alıyor.