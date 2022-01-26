KALKANDELEN - Kuzey Makedonya'da Popova Şapka kayak merkezi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KALKANDELEN - Kuzey Makedonya'da Popova Şapka kayak merkezi

Kuzey Makedonya'daki "Popova Şapka" kayak merkezi, ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrine 18 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 1.780 metre yükseklikte bulunuyor.

Kuzey Makedonya'daki "Popova Şapka" kayak merkezi, ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrine 18 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 1.780 metre yükseklikte bulunuyor. Şar Dağı'nda bulunan Popova Şapka kayak merkezi, 11 teleski ve telesiyeje sahip. Merkezde toplam uzunluğu 20 kilometre olan pistler yer alıyor.

KALKANDELEN - Kuzey Makedonya'da Popova Şapka kayak merkezi

KALKANDELEN - Kuzey Makedonya'da Popova Şapka kayak merkezi

KALKANDELEN - Kuzey Makedonya'da Popova Şapka kayak merkezi

AA / Umeys Sulejman - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Makedonya, Şapka, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title