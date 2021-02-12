Kalitesiz müzik türü var mıdır? Konunun uzmanı, çok farklı bir noktaya parmak bastı
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Kalitesiz müzik türü var mıdır? Konunun uzmanı, çok farklı bir noktaya parmak bastı

12.02.2021 14:28 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:17

Ses Eğitmeni ve Sanatçısı Sinem Sevindik, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Müzikte emeğin ve eğitimin önemli olduğunu söyleyen sevindik, Türk Müziği hakkında önemli bilgiler verdi.

Stüdyomuza konuk olup Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Ses Eğitmeni ve Sanatçısı Sinem Sevindik, müziğimizin çok kıymetli olduğundan bahsetti. Önemli olanın gerekli eğitimi almak ve emek vermek olduğunu söyleyen sanatçı merak edilen bir soruya da yanıt verdi: "Kalitesiz müzik türü diye bir şey var mıdır?"

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Kalitesiz müzik türü var mıdır? Konunun uzmanı, çok farklı bir noktaya parmak bastı
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