Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Ege'ye konuk oldu

Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE-MATAL) işbirliğinde "Düşünen Bir Mikroskoba Doğru: Derin Öğrenme Özellikli Hesaplamalı Mikroskopi ve Algılama" semineri düzenlendi.

Online olarak düzenlenen seminere Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yıldız, EGE-MATAL Müdürü Prof. Dr. Suna Timur, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Seminer, Kaliforniya Üniversitesi ve Howard Hughes Tıp Enstitüsü'nden Prof. Dr. Aydoğan Özcan tarafından verildi.

Seminerin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, "Mühendislik ve yazılım teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin etkisiyle makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yapay zekâ terimlerini daha sık duymaya başladık. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme kavramlarını zaman içerisinde ortaya çıkan yeni gelişmeler, koşullar ve ihtiyaçlarla birlikte tanıdık. Birbirini destekleyen tüm bu yaklaşımlar, bilgisayar temelli sistemlerin, insan beyninin öğrenmesini sağlayan nöral ağlara benzer bir davranış sergilemesi amacıyla matematiksel modellemeleri temel alan uygulamaları kapsıyor" dedi.

"Derin öğrenme büyük dönüşümlerin habercisi"

Derin öğrenme uygulamalarının oldukça önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Budak, "Derin öğrenme; son yıllarda oldukça popüler bir makine öğrenmesi yaklaşımı olarak bilim dünyasının dikkatle odaklandığı konuların başında geliyor. Pek çok sektörde büyük dönüşümlerin habercisi olan bu yaklaşım, geniş kullanım alanı ve avantajları nedeniyle son dönemlerin en çok yatırım yapılan teknolojileri arasına da yerleşmiş durumda. Günümüzde derin öğrenme uygulamaları; akıllı çözümler üretmek amacıyla endüstri, robotik, tıp, görüntü ve ses işleme, finansal uygulamalar, savunma sistemleri, çevre uygulamaları gibi birçok alana hizmet ediyor. Tüm bu gelişmeler, insanoğlunun yaptığı her işin yapay zekâ sistemleri tarafından daha hızlı, daha verimli ve daha rasyonel bir biçimde gerçekleştirildiği bir geleceğin çok yakında olduğunu gösteriyor" diye

konuştu.

Geleceğin şekillenmesinde bilimin ve teknolojinin doğduğu, geliştiği ve toplumla buluşturulduğu yerler olan üniversitelere sorumluluklar düştüğünü belirten Rektör Budak, "Üniversite olarak, gelecekte hayatlarımızın her alanına daha güçlü biçimde sirayet edeceğine inandığımız bu teknolojilerle ilgili çalışmalara ayrı bir önem veriyoruz. Bu seminerde Derin Öğrenme yaklaşımlarının mikroskopi sistemlerine adaptasyonu ile biyo-algılama alanında çok değerli çalışma ve buluşlara imza atan Prof. Dr. Aydoğan Özcan'ın tecrübelerini dinleyeceğiz. Dr. Özcan'ın hem eğitim hayatı hem de kariyer yolculuğu ile bu alana yönelmek isteyen gençlerimize de önemli bir rehber sunacağına inanıyorum. Bu değerli seminerin düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlerimize ve katkılarıyla semineri zenginleştiren Prof. Dr. Aydoğan Özcan'a şükranlarımı sunuyorum " dedi.

"Nitelikli çalışmalarıyla bilime ışık tutuyor"

Prof. Dr. Aydoğan Özcan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden EGE-MATAL Müdürü Prof. Dr. Suna Timur, "Alanında üstün nitelikli çalışmalarıyla bilime ışık tutan, UCLA (Kaliforniya Üniversitesi) Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Aydoğan Özcan'ı Mühendislik Fakültesi ve EGE MATAL işbirliği ile hazırlamış olduğumuz organizasyonda misafir etmekten onur duyduk. 'Makina öğrenme (Machine Learning)' Teknikleri arasında yer alan 'Derin öğrenme (Deep Learning)' yi optik algılama ve mikroskopi sistemleriyle buluşturan ve 'Düşünen mikroskop' olarak ifade ettiği özellikle biyomedikal teknoloji açısından son derece önemli hale gelen araştırmalarını bizlere aktaran Profesör Özcan'ın tecrübelerini de dinleme şansına sahip olmamız, genç bilim insanlarının hedefleri açısından yol gösterici olmuştur" dedi.

Seminerde Prof. Dr. Aydoğan Özcan, derin öğrenme uygulamaları ve bilimsel çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Seminer sonunda Prof. Dr. Özcan katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: Bültenler