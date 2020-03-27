Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Kaliforniya, Güncel

Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle her geçen gün ölüm ve vaka sayısı artarken, test kitleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin "acil durumda kullanım izni" vermesi durumunda Kalirforniya merkezli bir şirket, iki ay içerisinde ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek.

27.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:31
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek

Koronavirüs salgını dünya çapında etkisini artırırken, birçok ülkede test kitlerinin yeterli sayıda olmaması, enfeksiyon oranları ve salgın seyrinin sağlıklı bir şekilde takip edilememesini beraberinde getirdi.

Time dergisinden Alice Park'ın haberine göre, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), 'acil durumda kullanım izni' vermesi halinde, Kaliforniya merkezli bir şirket, önümüzdeki iki ay içerisinde, ABD'nin ilk kan-tabanlı, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek. Çin merkezli bir şirket tarafından geliştirilen bu test, krizin yoğun dönemlerinde Çin'de yaygın olarak kullanıldı ve başarılı sonuçlar verdi.

Söz konusu kitin son derece hızlı ve yaygın bir şekilde kullanılabileceğinin altını çizen Dr. Jack Jeng, "Üzerinde çalıştığımız testin bir avantajı da evde, tamamen hasta tarafından kullanılabilecek olmasıdır" dedi.

VUHAN'DA OLUMLU SONUÇ VERDİ

Testin kullanımı, salgının en yoğun döneminde Çin Hastalık Kontrol Merkezi tarafından onaylandı ve halk sağlığı görevlilerinin Vuhan'da gelişen vakaları ele almasına yardımcı oldu. Kan tabanlı bu testin, karmaşık laboratuvar tesislerinde uygulanması gereken gen tabanlı test yöntemlerinin mümkün olmadığı bir zamanda devreye sokulması, Çinli yetkililerin Vuhan'da durumu kontrol altına almasına fayda sağladı. Bir kısmı Vuhan'da olmak üzere 30 hastane ve sağlık departmanı, vakaların hızlı tespiti için bu testi kullandı.

Test en basit şekliyle, vücudun koronavirüse maruz kaldığında ürettiği antikorları değerlendirmektedir. Bu antikorların kanda bulunması, bir kişinin koronavirüse maruz kaldığını ve ona karşı bir bağışıklık reaksiyonu geliştirdiğini ya da doğal bir bağışıklığa sahip olduğunu göstermektedir.

DÜNYA ÇAĞINDA İLK

Testin geliştiricilerinden Stephen Chen'e göre, geliştirdikleri test, onaylanması durumunda, dünya çapında koronavirüse karşı üretilmiş ilk ev kiti olacak. Ancak söz konusu test Çin'de, ülkedeki yasal düzenlemeler nedeniyle sadece doktorlar ve sağlık görevlileri tarafından uygulandı.

Testin kullanımının oldukça kolay olması, kitlelerce rahat bir şekilde kullanımının önünü açacaktır. Buna göre hastalık şüphesi taşıyanlar, test kitini üreten şirketin, bu durum için geliştirdiği telefon uygulamasını indirerek işe başlıyor ve hasta oldup olmadıklarını anlayabilmek için bazı sorulara cevap veriyorlar. Halk sağlığı yönergelerine göre ateş, öksürük ve nefes darlığı, bilinen semptomlar arasında yer alıyor. Yakın zamanda bir hastalığa maruz kalmak veya kalıcı bir hastalık taşıyor olmak da riski artıran faktörler arasında.

HAMİLELİK TESTİNE BENZİYOR

Şayet kullanımına başlanırsa, kullanıcılar hamilelik testi ile aynı mantıkta çalışan bir test kitine sahip olacak; tek fark, idrar yerine kan kullanacak olmaları. Test kitine tek bir damla kan ve iki damla çözelti koyan kullanıcılar, sonrasında 15 dakika içinde sonuç almayı başaracak.

Ardından, sonucun fotoğrafını uygulama aracılığıyla uzmanlarla paylaşan kullanıcılar, onlardan uygun tavsiyeleri alacak. Böylelikle, yoğun bakım için bir hastaneye gitmeleri gerekip gerekmediğini de anlayacaklar.

İlgili Haberler

Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Haberler
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı Haberler
Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
İtalya'da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134'e yükseldi Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134'e yükseldi
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak Haberler
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak
Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Funda Arar Seda Sayan Ebru Polat Basketbolcu
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Açıklama İngiltere
Şu an buradasınız: Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 20:37:42. #1.14#
title