Kale eteklerinde alkol alırken aşağı düştü, beyin kanaması geçirdiğinden habersiz eve gitti

Afyonkarahisar'da tarihi Karahisar Kalesi eteklerinde alkol aldığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı düşen kişi beyin kanaması geçirdiğinden habersiz gittiği evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da tarihi Karahisar Kalesi eteklerinde alkol aldığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı düşen kişi beyin kanaması geçirdiğinden habersiz gittiği evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezi Burmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Burak K. (22), alkol almak için tarihi Karahisar Kalesi eteklerine çıktı. Alkol aldıktan sonra aşağı inmek isteyen şahıs dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düştü. Burak K., düşme esnasında kafasını taşa vurarak yaralandı. Ardından düştüğü yerden kalkan Burak K., kafasından yaralı bir şekilde evine gitti. Bir süre sonra burada fenalaşan şahıs aile üyeleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerde kafasından darbe alan Burak K.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Şahıs doktorların müdahalesinin ardından hastane yoğun bakımında tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı