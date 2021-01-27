Kale'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
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Kale'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

27.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:18
Kale'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Denizli'nin Kale ilçesinde kuvvetli rüzgar, seralarda hasara neden oldu.

Denizli'nin Kale ilçesinde kuvvetli rüzgar, seralarda hasara neden oldu.

Kale ve Çameli ilçelerinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kale'de bazı ağaçların devrilmesine neden olan rüzgar, Habipler Mahallesindeki seralara hasar verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, ilçede etkili olan fırtınadan dolayı zarar gören mahallelerde mağduriyet yaşanmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Çameli ilçesinde de Dalaman Çayının Elmalı Mahallesinden geçen bölümü taştı.

Taşkın nedeniyle olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

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