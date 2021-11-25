Kale'de Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinliği

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kale İlçe Emniyet Amirliğinde görevli personeller tarafından ilçede kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulamasının tanıtımı yapıldı ve çeşitli broşürler dağıtıldı.

Etkinlikte, telefona yüklenen KADES ile ilgili temsili ihbar yapılarak, gelen çağrıya kolluk kuvvetlerinin bölgeye en kısa sürede nasıl intikal ettikleri ve birimlerin olay yerinde nasıl hareket edecekleri vatandaşlara detaylı şekilde anlatıldı, vatandaşların herhangi bir şiddetle karşılaşmaları durumunda uygulamayı kullanmaları ve hareket tarzları hakkında bilgiler verildi.