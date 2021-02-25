Kaldırımdan yola düşen engellinin yardımına vatandaşlar koştu
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Kaldırımdan yola düşen engellinin yardımına vatandaşlar koştu

25.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:39
Kaldırımdan yola düşen engellinin yardımına vatandaşlar koştu

Kaldırımdan yola düşen engellinin yardımına vatandaşlar koştuANKARA'da, akülü engelli aracıyla kaldırımdan yola düşerek araçların altında kalma tehlikesi yaşayan engellinin yardımına çevredekiler koştu.

Kaldırımdan yola düşen engellinin yardımına vatandaşlar koştu

ANKARA'da, akülü engelli aracıyla kaldırımdan yola düşerek araçların altında kalma tehlikesi yaşayan engellinin yardımına çevredekiler koştu. 

Keçiören ilçesindeki Selçuklu Caddesinde akülü engelle aracı ile kaldırımdan yola inmeye çalışan engelli, dengesini kaybederek yere düştü. Araçların altında kalma tehlikesi yaşayan engellinin yardımına çevredekiler koştu. Vatandaşlar, trafiği durdurup engelli vatandaşı ve akülü aracını kaldırıma çıkardı. Olayı yara almadan atlatan engelli, kendisine yardım eden vatandaşlara teşekkür ederek yoluna devam etti. Vatandaşların yardımı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, engelli adamın yola düşmesi ve bunun üzerine vatandaşların trafiği durdurup yardıma koşması yer aldı.Görüntü dökümü: Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüSerkan Karahan ile röp.Genel detay 

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA,


Kaldırımdan yola düşen engellinin yardımına vatandaşlar koştu
Kaldırımdan yola düşen engellinin yardımına vatandaşlar koştu
Kaldırımdan yola düşen engellinin yardımına vatandaşlar koştu
Kaldırımdan yola düşen engellinin yardımına vatandaşlar koştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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