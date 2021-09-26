Kaldırımda yürürken vurulan Ali, hayata tutunamadı - Haberler
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Kaldırımda yürürken vurulan Ali, hayata tutunamadı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel
Kaldırımda yürürken vurulan Ali, hayata tutunamadı

GAZİANTEP'te, 2 gün önce kaldırımda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ali Karataş (17) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, 2 gün önce kaldırımda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ali Karataş (17) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  Olay, cuma günü Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ali Yılmaz'ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan Karataş, olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ali Karataş, sabah saatlerinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren gencin cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri, Karataş'ın hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.


Kaldırımda yürürken vurulan Ali, hayata tutunamadı

Kaldırımda yürürken vurulan Ali, hayata tutunamadı

Kaldırımda yürürken vurulan Ali, hayata tutunamadı

Kaldırımda yürürken vurulan Ali, hayata tutunamadı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kaldırımda yürürken vurulan Ali, hayata tutunamadı - Haberler
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