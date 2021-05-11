Kaldırımda otururken, lastiği patlayan otomobilin çarpmasıyla öldü
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Kaldırımda otururken, lastiği patlayan otomobilin çarpmasıyla öldü

Kaldırımda otururken, lastiği patlayan otomobilin çarpmasıyla öldü
Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, Sevinç Ç.'nin (32) lastiğinin patlaması sonucu kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda oturan Abdullah Tezel'e (32) çarptı.

ANTALYA'da, Sevinç Ç.'nin (32) lastiğinin patlaması sonucu kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda oturan Abdullah Tezel'e (32) çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel yaşamını yitirdi, Sevinç Ç. ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Sevinç Ç. yönetimindeki 07 ADE 615 plakalı otomobilin, iddiaya göre, virajda arka lastiklerinden biri patladı. Sevinç Ç.'nin kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda gölgede oturan Abdullah Tezel'e çarptı. Kazada Tezel, arkasındaki duvar ile araç arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Tezel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdullah Tezel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

Gözaltına alınan sürücü Sevinç Ç.'nin, polise verdiği ilk ifadede, "Arka lastiğimin patladığını fark ettim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

?Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaldırımda otururken, lastiği patlayan otomobilin çarpmasıyla öldü
Kaldırımda otururken, lastiği patlayan otomobilin çarpmasıyla öldü
Kaldırımda otururken, lastiği patlayan otomobilin çarpmasıyla öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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