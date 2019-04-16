Kaldırımda Otomobilin Çarptığı Kuzenlerden İrem Su'dan da Acı Haber

AKSARAY'da sürücünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı İrem Su Sert (8), 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İrem Su'nun kaldırımda birlikte yürüdüğü kuzeni Kader Sert (20) de olay günü yaşamını yitirmişti.

Kaza, 5 Nisan Cuma günü saat 13.15 sıralarında Gülağaç ilçesinde meydana geldi. Orhan Uzun(80), yönetimindeki 68 EK 999 plakalı otomobil ile hareket halindeyken, göğsünde meydana gelen sıkışma nedeniyle fenalaştı. Uzun'un direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen amca çocukları Kader Sert ile İrem Su Sert'e çarptı. Otomobil ardından da park halindeki hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada sürücü Orhan Uzun, eşi Pembe Uzun (77) ve kuzenler Kader Sert ile İrem Su Sert yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gülağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kader Sert, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Uzun çifti, yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan sürücü Orhan Uzun, çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol kararıyla' serbest bırakıldı.

İREM SU'DAN ACI HABER

Kuzeni Kader Sert ile evlerinin yakınındaki parka giderken otomobilin çarpması sonucu yaralanan İrem Su'dan da bugün acı haber geldi. Hastanede 11 gündür yaşam mücadelesi veren İrem Su, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Su'nun ölüm haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

- Aksaray

Kaynak: DHA