Kaldırıma devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
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Kaldırıma devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

ADANA'da, kontrolden çıkan elektrikli motosikletin kaldırıma devrilmesi sonucu sürücü Alper Topçil, hayatını kaybetti.

Kaldırıma devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
30.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 31.07.2020 05:32

ADANA'da, kontrolden çıkan elektrikli motosikletin kaldırıma devrilmesi sonucu sürücü Alper Topçil, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alper Topçil yönetimindeki elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kaldırıma devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından darbe alan Topçil'in yaşamını yitirdiği belirledi. Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Topçil'in kız kardeşi, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Ağabeyini kaybeden genç kadın, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Topçil'in cenazesi morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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