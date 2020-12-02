Kaldırıma çarpan sürücüye kısıtlama cezası
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Kaldırıma çarpan sürücüye kısıtlama cezası

02.12.2020 00:00 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:07

Kaldırıma çarpan sürücüye kısıtlama cezası Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda idaresindeki otomobille orta kaldırıma çarpan sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesi ile ceza kesildi.

Kaldırıma çarpan sürücüye kısıtlama cezası

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda idaresindeki otomobille orta kaldırıma çarpan sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesi ile ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Omurtak Caddesi Asri Mezarlık önünde meydana geldi. İstanbul yönünden Çorlu şehir merkezi yönüne gitmekte olan E.K. idaresindeki 06 YYT 76 plakalı otomobil sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ve dikkatsizliği sonucu yolu ikiye ayıran orta kaldırıma çarparak savruldu. Otomobilde maddi hasar meydan gelen kaza sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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Cadde üzerinde başka kaza meydana gelmemesi için tedbir alan polis ekipleri araca ve sürücüye ait evrakları da inceleyerek sürücüye alkol kontrolü uyguladı.

Polis ekipleri Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile saat 21.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle sürücüye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesi ile işlem yaptı.

E.K. adlı sürücü İşten geldiğini kısıtlamadan haberi olmadığını söylemesine karşın cezadan kurtulamadı.

Kaldırıma çarpan sürücüye kısıtlama cezası
Kaldırıma çarpan sürücüye kısıtlama cezası
Kaldırıma çarpan sürücüye kısıtlama cezası
Kaldırıma çarpan sürücüye kısıtlama cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR ŞAHİN

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