Kaldırıma çarpan cip takla attı: 5 yaralı

Elazığ'da cipin kaldırıma çarparak takla atması sonucu ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sibel Boybay idaresindeki 23 DS 665 plakalı cip, Ulukent Mahallesi Harput Yolu'nda kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA