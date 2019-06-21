Kaldırıma çarpan cip takla attı: 5 yaralı

Kaldırıma çarpan cip takla attı: 5 yaralı

Elazığ'da cipin kaldırıma çarparak takla atması sonucu ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da cipin kaldırıma çarparak takla atması sonucu ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sibel Boybay idaresindeki 23 DS 665 plakalı cip, Ulukent Mahallesi Harput Yolu'nda kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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