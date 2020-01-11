Kaldirik otu toplayan kişi avcılar tarafından kazara vuruldu

11.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:56

Gölcük ilçesinde dağlık alanda avcılar tarafından kazara vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Halıdere'de kaldirik otu toplamak için dağa çıkan Ömer G.(50), avcılar tarafından kazara bacağından vuruldu.

Gümüşoğlu, yanındaki kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı adamın hayati tehlikesi bulunmazken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA