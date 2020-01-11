Kaldirik otu toplayan kişi avcılar tarafından kazara vuruldu
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Kaldirik otu toplayan kişi avcılar tarafından kazara vuruldu

Gölcük ilçesinde dağlık alanda avcılar tarafından kazara vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

11.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:56
Kaldirik otu toplayan kişi avcılar tarafından kazara vuruldu

ilçesinde dağlık alanda avcılar tarafından kazara vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 'de kaldirik otu toplamak için dağa çıkan Ömer G.(50), avcılar tarafından kazara bacağından vuruldu.

Gümüşoğlu, yanındaki kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı adamın hayati tehlikesi bulunmazken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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