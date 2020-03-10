Kalbi duran ve kalp masajında göğüs kafesi kırılan hasta sağlığına kavuştu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Kalbi duran ve kalp masajında göğüs kafesi kırılan hasta sağlığına kavuştu - Haberler
Hasan Parlak, Kalp Krizi, Sağlık

Kalbi duran ve kalp masajında göğüs kafesi kırılan hasta sağlığına kavuştu

Kalbi duran ve kalp masajında göğüs kafesi kırılan hasta sağlığına kavuştu Isparta'da yaklaşık 15 gün önce evinde kalp krizi geçirdikten sonra kalbi duran 71 yaşındaki Hasan Parlak, 112 Acil Servis ekiplerinin kalp masajının ardından hayata döndürüldü.

10.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:08
Kalbi duran ve kalp masajında göğüs kafesi kırılan hasta sağlığına kavuştu

Kalbi duran ve kalp masajında göğüs kafesi kırılan hasta sağlığına kavuştu

ISPARTA - Isparta'da yaklaşık 15 gün önce evinde kalp krizi geçirdikten sonra kalbi duran 71 yaşındaki Hasan Parlak, 112 Acil Servis ekiplerinin kalp masajının ardından hayata döndürüldü. Kalp masajı sırasında göğüs kafesi kırılan ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Parlak, geçirdiği by-pass ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Çelik, hastanın kalbinin durmasının ardından yeniden canlandırma işlemi uygulandığını belirterek, hastaneye getirildikten sonra acil olarak anjiyo işlemi uygulandığını söyledi. Tıkalı damarların by-pass işleminin ardından açıldığını kaydeden Çelik, "Hastamızı yaklaşık 2-3 gün yoğun bakımda takiplerini yaptıktan sonra servisimize aldık. Şu anda genel durumu iyi. Hastamız yüksek riskli hasta grubundaydı. Ağır bir kalp krizi geçirmişti. Ameliyata alırken göğüs kafesinde canlandırma işlemi yapılırken göğüs kafesinde kırıklar vardı. Ama şu anda hastamızı eski sağlığına kavuşturduk" diye konuştu.

71 yaşındaki Hasan Parlak da aracıyla halk pazarından geldikten sonra elindeki poşetleri eve bıraktığını ancak daha sonrasını hatırlamadığını söyledi. Daha önce kalp krizi geçirmediğini ifade eden Parlak, "İlk kez böyle bir şey başıma geldi. Doktorlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Kalbi duran ve kalp masajında göğüs kafesi kırılan hasta sağlığına kavuştu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kalbi duran ve kalp masajında göğüs kafesi kırılan hasta sağlığına kavuştu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim Haber
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump James Jeffrey Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Sadi Konuk Levent Can Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Falcao Podolski Berkay Şahin Rıza Çalımbay Fatih Karagümrük
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Kalbi duran ve kalp masajında göğüs kafesi kırılan hasta sağlığına kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 18:38:11. #1.15#