Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor
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Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor

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Bir takipçisinin "Zayıflasan on numara kadınsın" mesajına Kalben'den "Ahh, seni hapseden sistem adına ben özür dilerim. Dilerim sen de benim gibi biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım ve çatlaklarımla en seksi kadın olarak dolaştığıma emin olur ve sen de bu özgürlüğün tadını alırsın. Hayat kısa, memeler sarkıyor" cevabı geldi. Kullanıcılar, paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Kalben, bir takipçisinin yorumuna ilginç bir cevap verdi. Verdiği cevapla gündem olan Kalben'in yazdıkları paylaşım rekoru kırıyor.

"DİLERİM SEN DE BU NEŞE VE ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ALABİLİRSİN"

Takipçisi Kalben'e mesaj atarak, "Kalben bir de zayıflasan on numara kadın olacaksın ya, seni çok seviyorum" dedi. Kalben ise takipçisine "Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olmak zannettiren bu baskıya boğun mu eğdin? Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Bu vücut günlerde üst üste konser verebiliyor, bir yılı aşkındır pandemiye karşı duruyor, üretiyor, çalışıyor, seviyor. Ahh Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim. Dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım, çatlaklarım, selülitlerimle en seksi kadın olarak dolaştığımda emin olur ve sen de bu neşenin ve özgürlüğün tadını alabilirsin. Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor" sözleriyle cevap verdi.

Kalben'in kendisine 'Zayıflasan keşke' diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor
Kalben'in kendisine 'Zayıflasan keşke' diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor
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