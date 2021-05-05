Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor

Bir takipçisinin "Zayıflasan on numara kadınsın" mesajına Kalben'den "Ahh, seni hapseden sistem adına ben özür dilerim. Dilerim sen de benim gibi biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım ve çatlaklarımla en seksi kadın olarak dolaştığıma emin olur ve sen de bu özgürlüğün tadını alırsın. Hayat kısa, memeler sarkıyor" cevabı geldi. Kullanıcılar, paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.