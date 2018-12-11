Kainat Güzellik Yarışması Adayları Geleneksel Kıyafetlerini Tanıttı
Tayland'da 17 Aralık'ta düzenlenecek 2018 Kainat Güzellik Yarışması'ndan (Miss Universe 2018) önce adaylar, geleneksel kıyafetlerini sergiledi.
Tayland'da 17 Aralık'ta düzenlenecek 2018 Kainat Güzellik Yarışması'ndan (Miss Universe 2018) önce adaylar, geleneksel kıyafetlerini sergiledi.
Yarışma kapsamında Tayland'ın Pattaya kentinde adaylar geleneksel kıyafetlerini tanıttı. Türkiye'yi, 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein de Vries temsil etti.
Sahneye Osmanlı dönemi saray kıyafetiyle çıkan de Vries, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
De Vries'in sergilediği 9 kilo ağırlığındaki kıyafette titizlikle işlenmiş süslemeler ve Türk motifleri dikkati çekti.
De Vries, 17 Aralık'ta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılacak 2018 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye adına yarışacak.