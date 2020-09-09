'Kahveye gidiyorum' diye evden çıkan kişiden, 5 gündür haber alınamıyor
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'Kahveye gidiyorum' diye evden çıkan kişiden, 5 gündür haber alınamıyor

AYDIN'ın Çine ilçesinde, 5 gün önce "Kahveye gidiyorum" diyerek evden çıkan Fevzi Gedikoğlu'ndan (81) haber alınamıyor.

'Kahveye gidiyorum' diye evden çıkan kişiden, 5 gündür haber alınamıyor
09.09.2020 23:58 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:03

AYDIN'ın Çine ilçesinde, 5 gün önce "Kahveye gidiyorum" diyerek evden çıkan Fevzi Gedikoğlu'ndan (81) haber alınamıyor.

Kırsal Evciler Mahallesinde oturan işçi emeklisi Fevzi Gedikoğlu, cuma günü eşi Ayşe Gedikoğlu'na kahveye gideceğini söyledi. Bir süre kahvede oturduktan sonra Gedikoğlu, saat 19.00 sıralarında eve gitmek için ayrıldı. Fevzi Gedikoğlu uzun süre eve gelmeyince durumdan şüphelenen Ayşe Gedikoğlu, eşini aramaya başladı. Mahallelinin destek verdiği aramada bölgede Fevzioğlu'ndan bir ize rastlanılamadı. Fevzi Gedikoğlu'nun yakınları jandarma ve polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. En son Muğla'da görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye giden yakınları Gedikoğlu'nu bulamadı. 5 günden beri her yerde aranan Fevzi Gedikoğlu'nu hayatından endişe eden eşi Ayşe Gedikoğlu yerini bilenlerin ve görenlerin kendilerine ve güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.


Kaynak: DHA

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