Kahveler açıldı mı? Güncel Kahvehaneler (kıraathaneler) açıldı mı? Kahvehaneler kaça kadar açık? Kahvehaneler saat kaç kapanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme kararlarını açıkladı. Kahvehanelerde corona virüs tedbirleri kapatılmıştı. Peki, kahveler açıldı mı? Güncel Kahvehaneler (kıraathaneler) açıldı mı? Kahvehaneler kaça kadar açık? Kahvehaneler saat kaç kapanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, kontrollü normalleşme kararları da belli oldu. Kahvehanelerin açılacağı saatlerle birlikte, hafta sonu yasaklarının kalktığı iller de belli oldu. Bir süredir corona virüs nedeniyle faaliyetlerine son veren kahveler (kıraathaneler) bulunduklarını şehirlerin risk duruma göre açılacak.

KAHVEHANELER AÇILDI MI?

Kahvehane, Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerimizde, sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecektir. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

İŞTE TÜRKİYE RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli ,Isparta, Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.