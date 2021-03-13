Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 16 bin 500 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 16 bin 500 lira ceza

13.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:41
Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 16 bin 500 lira ceza

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde kahvehanede oyun oynayan Irak uyruklu 15 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 16 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde kahvehanede oyun oynayan Irak uyruklu 15 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 16 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sakarya'da kafe, restoran ve kahvehane gibi işletmelerin faaliyette bulunması İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yasaklanmıştı. Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi'nde bir kahvehanenin bu yasağa uymadığı yönünde ihbar alan polis, adrese baskın düzenledi. Kahvehanede oyun oynayan Irak uyruklu 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesi ile toplam 16 bin 500 TL idari para cezası yazıldı. 


Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 16 bin 500 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Arda Turan Caner Erkin Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 16 bin 500 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 14:46:01. #1.16#
title