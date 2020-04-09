Kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye 35 bin lira ceza uygulandı Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin lira ceza verildi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin lira ceza verildi. Kozpınar Mahallesi'ndeki B.Ö'ye ait kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu yere operasyon düzenledi. Kahvehaneye baskın yapan ekipler, İ.Y, S.B, E.Ö, E.C, Y.B, A.M.Ö, Ö.G. ve B.Ö'yü kumar oynarken suçüstü yakaladı. Ekipler, 8 kişiye "umumi hıfzıssıhha kanununa aykırı hareket etmek" ve "kumar oynamak" suçundan toplam 35 bin lira para cezası uyguladı. İşletme sahibi B.Ö. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı. Kaynak: AA