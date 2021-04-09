Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı
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Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı

Denizli'nin Çameli ilçesinde annesinin kahvaltıya gelmemesi üzerine durumundan edişe ettiği genç adam, evinde ölü halde bulundu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde annesinin kahvaltıya gelmemesi üzerine durumundan edişe ettiği genç adam, evinde ölü halde bulundu.

Olay, Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kız babası ve eşiyle boşanma aşamasında olan 39 yaşındaki Özer Öztürk, kahvaltıya gitmeyince annesi şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açan anne evde Özer Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Fenalık geçiren anne komşularından yardım isterken, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Özer Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde detayı incelemeyi gerçekleştirdikten sonra, Özer Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Pamukkale Hastanesi morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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