Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Genç şarkıcı Aleyna Tilki,Twitter'dan yaptığı paylaşımda kahvaltıda kokoreç pide yediğini söyledi. Tilki'nin bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken binlerce kişi "İştahımızı kaçırdın" yorumu yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla gündem olan Aleyna Tilki, son olarak kahvaltı tercihiyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

"SABAH BUNU YİYEN MİDESİNİ KAYBEDER"

Genç şarkıcı, dün Twitter hesabından kokoreç pide fotoğrafı paylaştı. Tilki, tweetine de "Sabahları kokoreç pide yenir" notunu yazdı. Tilki'nin kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımına "Sabah bunu yiyen midesini kaybeder", "Ne yaparsan yap arkandayız ama bu kadarı da fazla", "İştahımızı kaçırdın" "Kokoreç gece yenir Aleyna Hanım!", "İştahımızı kaçırdın" ve "Nasıl bir miden var?" gibi yorumlar yapıldı.