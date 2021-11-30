Kahtı rical ne demek? Kahtı rical anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kahtı rical kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kahtı rical anlamı ne? Kahtı rical ne demek?

KAHTI RİCAL NE DEMEK?

Kahtı rical kısaca, 'devlet adamı yoksunluğu, devlet adamı kıtlığı ya da bir ülkede, büyük devlet ve siyaset adamları ile âlimlerin bulunmaması, yetişmemesi' şeklinde tanımlanıyor.

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