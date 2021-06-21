Kahta'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
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Kahta'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

Kahta'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kahta ilçesi Turgut Özal mahallesi Baraj Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fırat B. (20), ile Emrah B. (31) vücutlarına isabet eden mermiler sonucu yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin adından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fırat B., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kahta'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
Kahta'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
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