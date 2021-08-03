KAHTA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Öztürk (71) yönetimindeki 02 KD 190 plakalı otomobil ile Serkan Şahin'in kullandığı 01 BHB 27 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden İbrahim Öztürk (71) ile otomobillerde bulunan Nazlı Şahin (60) ve Döndü Tekin (54) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla götürüldükleri Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı