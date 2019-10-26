Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halit Aydoğmuş idaresindeki 35 AD 445 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 3. kilometresinde Mustafa Oğuz'un kullandığı 44 FV 201 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada iki sürücünün yanı sıra Muhammed ve Emre Oğuz yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
VİDEO: Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı