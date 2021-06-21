KAHTA'DA ALACAK KAVGASI 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAHTA'DA ALACAK KAVGASI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasındaki alacak kavgasında bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasındaki alacak kavgasında bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak nedeniyle akraba olan Bilal Özbey (40) ve Ahmet Keskin (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal Özbey, yanındaki tüfek ile Ahmet Keskin'e ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Keskin, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Keskin'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Özbey ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KAHTA'DA ALACAK KAVGASI 1 YARALI
KAHTA'DA ALACAK KAVGASI 1 YARALI
KAHTA'DA ALACAK KAVGASI 1 YARALI
KAHTA'DA ALACAK KAVGASI 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Başak Dizer Sinan Çetin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAHTA'DA ALACAK KAVGASI 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 16:54:59. #1.14#

title