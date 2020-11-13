Kahta'da 2 bin öğrenciye kaynak kitap desteği
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Kahta'da 2 bin öğrenciye kaynak kitap desteği

13.11.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:49
Kahta'da 2 bin öğrenciye kaynak kitap desteği

Adıyaman Kahta ilçesinde İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği(KİMDER), İmam Hatip Ortaokullarında eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrenciye 5 bin 400 yardımcı kaynak kitap desteğinde bulundu.

Adıyaman Kahta ilçesinde İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği(KİMDER), İmam Hatip Ortaokullarında eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrenciye 5 bin 400 yardımcı kaynak kitap desteğinde bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan KİMDER Başkanı Osman Dündar, " Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Geleceğe dair en güzel yatırım eğitime yönelik yapılan yatırımdır. Bizler de milli ve manevi değerlerine bağlı bireylerin yetiştirilmesi için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın derslerinde başarılı olmaları için yardımcı kaynak kitap desteğinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kahta Kaymakamı Abdil Koç, dolaştığı sınıflardaki öğrencilerle sohbet ederek okumanın ve iyi bir insan olmanın önemine değindi.

Geleceğin teminatı olan öğrencilere hayallerini gerçekleştirmenin yolunun kitap okumaktan geçtiğini söyleyen Kaymakam Abdil Koç, "Gerek okul dersleri gerek ise üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanmanız için derneğimiz sizlere kaynak desteğinde bulundu. Dağıtılan yardımcı kaynak kitapları sizlere çalışmalarınızda büyük katkılar sunacaktır. Çok çalışarak hayallerinizdeki üniversiteyi kazanabilirsiniz. Derslerinize çalışırken kitap okumayı da ihmal etmemelisiniz. Yapılan kitap desteğinden ötürü KİMDER'e teşekkür ederim." diye konuştu.

Kahta İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programa, Kaymakam Abdil Koç, İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen katıldı. - ADIYAMAN

Kahta'da 2 bin öğrenciye kaynak kitap desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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