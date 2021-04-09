Kahta Belediyesi'nin yeni hizmet noktaları faaliyete geçti
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Kahta Belediyesi'nin yeni hizmet noktaları faaliyete geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kahta Belediyesi'nin yeni hizmet noktaları faaliyete geçti

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, hizmet ağını genişletmek ve hizmeti vatandaşın ayağına götürmek amacıyla yeni hizmet binalarına bir yenisini daha ekliyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, hizmet ağını genişletmek ve hizmeti vatandaşın ayağına götürmek amacıyla yeni hizmet binalarına bir yenisini daha ekliyor.

Kahta Belediyesi tarafından halka kaliteli hizmet sunmak amacıyla Mustafa Kemal Caddesi otogar kavşağında yaptığı hizmet noktalarını faaliyete geçti.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için yeni hizmet noktalarımızı geliştirdik. Tamamı Belediye'ye ait, belediyenin içinde vermiş olduğumuz hizmetlerin bir benzerini belediye dışında da bu hizmeti vermek için, tahakkuk tahsilat, sosyal hizmetler, şehir bilgilendirme, zabıta noktamız ve mahalle muhtarı hizmet veriyor. Yeni hizmet noktalarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kahta Belediyesi'nin yeni hizmet noktaları faaliyete geçti
Kahta Belediyesi'nin yeni hizmet noktaları faaliyete geçti
Kahta Belediyesi'nin yeni hizmet noktaları faaliyete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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