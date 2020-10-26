Kahreden kaza! El frenini çekmeyi unutunca annesi canından oldu

Trabzon'un Tonya ilçesinde sürücü Filiz Aktaş, otomobilini park ederken el frenini çekmeyi unuttu. Otomobilin hareket edip, şarampole yuvarlanmasıyla araçtaki annesi Ayşe Aktaş, hayatını kaybetti.

Tonya ilçesine bağlı Turalı Mahallesi Karabektaş mevkisinde saat 14.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Filiz Aktaş, kullandığı otomobili, evinin önündeki hafif rampa yola park edip, araçtan indi. İddiaya göre sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, koltukta oturan annesi Ayşe Aktaş ile aniden geri doğru hareket ederek 200 metrelik şarampole yuvarlandı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazada, takla atıp devrilen otomobilden savrulan Ayşe Aktaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Ayşe Aktaş, Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Ayşe Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Kazayla ilgili sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı