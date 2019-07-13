Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde askeri araçla iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Mehmet Alaf idaresindeki 27 Z 0535 plakalı otomobil, Afşin - Çobanbeyli çevre yolu itfaiye kavşağında tali yoldan çıkan askeri araçla ve Mustafa Gök'ün kullandığı 46 E 4309 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada devrilen askeri araçtaki 3 asker ve bir güvenlik korucusu ile otomobildeki Selver, kızları Dudu, Meral ve Yağmur Doğan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA