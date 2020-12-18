Kahramanmaraş'ta yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Kahramanmaraş'ta yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

18.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:00
Kahramanmaraş'ta yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hareket halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hareket halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Andırın-Kadirli yolu Torun Mahalle Mezarlıpı civarında, Nebi Yiğit idaresindeki 26 RT 203 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.

Durumu fark eden araç sürücüsü, itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muammer Coşkun

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