Kahramanmaraş'ta üçüz doğan oğlakları evlerinde biberonla besliyorlar

21.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:20

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde oturan bir aile, bir batında üçüz doğuran keçilerinin yavrularını evlerinde biberonla besliyor.

Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinin altında 5 yıldır hobi amaçlı keçi yetiştiren İsmail Doğan'ın keçilerinden birisi üçüz yavru dünyaya getirdi.

Durumun şaşkınlığını yaşayan Doğan, havaların soğuk olması, yavruların annelerinden yeterince süt alamaması üzerine, oğlakları evinde besleme kararı verdi.

Doğan ailesi, evlerinin oturma odasına çıkardıkları ve "bebeklerimiz" dedikleri üçüz yavruları biberonla beslemeye başladı.

İsmail Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir keçinin tek batında üçüz doğurmasının ender olduğunu, bunun kendileri için şans olduğunu belirtti.

"Bunlar bizim bebeklerimiz"

Keçi yetiştiriciliğini severek yaptıklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Daha önce ikiz yavrulayan keçilerimiz olmuştu ama bu sefer ilk defa üçüz yavrularımız oldu. Üçü de erkek. Hava şartlarının soğuk olması nedeniyle eve çıkarttık. Biberonla beslemeye çalışıyoruz. Yavruların biraz kendine gelmesi gerekiyor. Aşağı annesinin yanına indirip geri çıkartacağız. Bunlar bizim özel misafirlerimiz, bebeklerimiz."

Fatma Doğan ise eşiyle karar alarak minik misafirlerinin bakımlarını evde yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Keçilerinin üçüz yavrulamasının eve gelen misafirlerin de ilgisini çektiğini dile getiren Doğan, "Evde oğlakları görenler çok şaşırıyor. Allah bir keçiden üçüz erkek yavru verdi. Beklemiyorduk, bir mucize oldu. Havaların soğuk ve anne sütünün yetersiz kalmasıyla evimizde biberonla süt veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA