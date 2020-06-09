Kahramanmaraş'ta trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi memleketi Hatay'da... Kahramanmaraş'ta trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi memleketi Hatay'da toprağa verildi Kahramanmaraş'ta motosikletiyle görev yerine giden polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi memleketi Hatay'da toprağa verildi

HATAY - Kahramanmaraş'ta motosikletiyle görev yerine giden polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü polis memuru Aydın Yılmaz (35), plakası öğrenilemeyen M.M.G. idaresindeki bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri polis memuru Aydın Yılmaz'ı hastaneye kaldırırken, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Yılmaz kurtarılamadı.

Yılmaz'ın Kahramanmaraş'tan alınan cenazesi, kara yolu ile Hatay'ın Yayladağı ilçesine getirildi. Karaköse Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı toprağa verildi.

Cenaze törenine İl Emniyet müdür yardımcıları, Yayladağı Belediye başkanı Mustafa Sayın, İlçe Emniyet Amiri Şükrü Coşgun, İlçe Müftüsü Hamza Köse ile polis memurları ve vatandaşlar katıldı..

Aydın Yılmaz'ın Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı evli ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA