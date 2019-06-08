Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Re?it Gezer (30) idaresindeki 01 ABV 029 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Pazarcık ilçesinde bağlı Evri Mahallesi kavşağında, Mursel Kaçmaz (42) yönetimindeki 21 KC 847 plakalı tıra arkadan çarptı.

Sürücü Gezer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, Mehmet Ali Gezer (3), ?adiye GEZER (29), Çiğdem Gezer (24), Sena Gezer (1), Azra Gezer (K-3), Afitap Bilir (32) ve Mehmet ?irin (23) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep ve Kahramanmara?'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA