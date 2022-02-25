Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliğinde 3 bin 879 eser ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 bin 879 parça eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ördekdede ve Evri mahallelerinde ikamet eden bazı şüphelilerin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 565 sikke, 305 obje ile 9 yüzük ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.M. (37) ile F.A. (43) jandarmaya götürüldü.