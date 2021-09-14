KAHRAMANMARAŞ - 'Sosyal market' projesiyle 6 bin kişiye kıyafet dağıtılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAHRAMANMARAŞ - "Sosyal market" projesiyle 6 bin kişiye kıyafet dağıtılacak

AA / Ali Öztürk - Haberler | Kültür Sanat

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde hayata geçirilen "sosyal market" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 6 bin kişiye kıyafet desteği sağlanacak.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde hayata geçirilen "sosyal market" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 6 bin kişiye kıyafet desteği sağlanacak.

Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermek amacıyla oluşturulan proje kapsamında ilçe genelindeki ihtiyaç sahipleri belirleniyor.

Kaymakamlık binasında oluşturulan markete davet edilen ihtiyaç sahipleri herhangi bir ücret ödemeden burada alışverişlerini yaparken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla belirlenen ailelere de talepleri doğrultusunda kıyafet yardımında bulunuluyor.

Kaymakam Muhammet Huzeyfe Onur, gazetecilere, proje ile ihtiyaç sahibi kişilerin ve çocuklarının kıyafet ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Belediye ile birlikte başlatılan çalışma kapsamında 0-70 yaş grubu 6 bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Onur, "Burada vatandaşlarımızın isterlerse bizzat kendileri gelip ürünleri alıp gitme durumları var. Kendileri gelmek istemeyen vatandaşlarımız ile Kaymakamlığımızın ve belediyemizin belirlediği vatandaşlarımıza da istedikleri giysileri paketleyip evlerinde teslim ediyoruz." diye konuştu.

Onur, hedefledikleri 6 bin kişiye ulaşılıncaya kadar çalışmalarına devam edeceğini aktararak, projeye destek vermek isteyen hayırseverlerin Kaymakamlık yada belediye ile irtibata geçebileceğini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Bilal Eker de ulusal bir giyim firması tarafından bağışlanan ürünleri asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

KAHRAMANMARAŞ - Sosyal market projesiyle 6 bin kişiye kıyafet dağıtılacak

KAHRAMANMARAŞ - Sosyal market projesiyle 6 bin kişiye kıyafet dağıtılacak

KAHRAMANMARAŞ - Sosyal market projesiyle 6 bin kişiye kıyafet dağıtılacak

KAHRAMANMARAŞ - Sosyal market projesiyle 6 bin kişiye kıyafet dağıtılacak

KAHRAMANMARAŞ - Sosyal market projesiyle 6 bin kişiye kıyafet dağıtılacak

KAHRAMANMARAŞ - Sosyal market projesiyle 6 bin kişiye kıyafet dağıtılacak

KAHRAMANMARAŞ -
AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehmet Erdem Kaan Yıldırım Vildan Atasever Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KAHRAMANMARAŞ - 'Sosyal market' projesiyle 6 bin kişiye kıyafet dağıtılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:21:36. #1.17#